STVV-iconen Danny Boffin en Patrick Teppers laten licht schijnen over het huidige Sint-Truiden

We willen hier niemand de zwartepiet toespelen. Het is zeker geen typisch verschijnsel voor Genk of STVV. Het is veeleer een algemeen fenomeen. Een goeie flankbal afleveren, is nochtans een wapen. Danny Boffin en Patrick Teppers demonstreerden dat ten overvloede in hun hoogdagen. STVV-coach Jonas De Roeck beseft dat het beter moet.

In de periode dat Danny Boffin furore maakte, bestond het Pro Assist-klassement van de Pro League nog niet. Jammer, want hij had dat zeker een keer of twee, drie gewonnen. Een aangesneden flankbal was ...