Moeskroen beloont belofte Noam Debaisieux met profcontract

Luingne / Mouscron/Moeskroen / Dottignies/Dottenijs / Herseaux - Noam Debaisieux heeft zijn handtekening gezet onder een profcontract bij Excelsior Moeskroen. Dat heeft de Henegouwse club zelf bekendgemaakt. De overeenkomst met de 18-jarige middenvelder loopt tot 2021.

De offensieve middenvelder van Moeskroen vierde eerder deze week zijn achttiende verjaardag en zag zijn progressie beloond met een eerste profcontract. Debaisieux is een product van Futurosport, het opleidingscentrum van Moeskroen. Vorig jaar kwam hij tot twee invalbeurten gedurende Playoff II, dit seizoen geraakte hij nog niet verder dan de bank. De beloftevolle speler kwam in het verleden, na het faillissement van Moeskroen, heel even uit voor KV Kortrijk maar keerde later terug naar Moeskroen.