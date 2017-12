GERUCHTEN. Topclub wil ver gaan voor Rode Duivels-killer, Barcelona zet zinnen op topspits, wat met Hazard?

De opening van de wintertransfermarkt is minder dan twee weken van ons verwijderd en dus draait de geruchtenmolen op volle toeren. Zo blijkt PSV-toptalent Hirving Lozano grof wild, terwijl nota bene Luis Suarez de komst van een nieuwe topspits bij FC Barcelona wel ziet zitten.

Eerst naar Nederland. Hirving Lozano speelt in de Eredivisie al heel het seizoen de pannen van het dak. De 22-jarige Mexicaan tekende in achttien optredens voor PSV al voor elf doelpunten en zes assists. Bovendien herinneren we ons allemaal de twee goals die hij scoorde in de oefeninterland tegen de Rode Duivels begin november, toen Mexico 3-3 gelijk kwam spelen in Brussel.

Geen wonder dus dat Lozano op de radar is komen te staan van enkele Europese topclubs. PSV plakte een monsterbedrag van liefst 48 miljoen euro op zijn hoofd, wat de Nederlandse club een winst van 40 miljoen zou opleveren. Everton knapte daarop af maar Arsenal zou volgens Mexicaanse media die som wel op tafel willen leggen voor de aanvaller, waarmee Lozano meteen de duurste Mexicaan ooit zou worden. Nu is de eer nog weggelegd voor Raul Jimenez (Benfica).

We blijven nog even bij de Gunners. Volgens The Daily Telegraph zou voormalig speler Mikel Arteta voorbereid worden om Arsène Wenger op de volgens bij de Londense club. De Spanjaard is momenteel onderdeel van de trainersstaf van Pep Guardiola bij Manchester City.

Foto: AFP

Real en Barcelona roeren zich

Eden Hazard heeft nog steeds geen nieuw contract getekend bij Chelsea en dus houden de geruchten over een mogelijke transfer niet op. Volgens Diario Gol lopen er daarvoor gesprekken met Real Madrid en die zouden positief verlopen. Trainer Zinedine Zidane zou voorzitter Florentino Perez de opdracht gegeven hebben om ervoor te zorgen dat Hazard na het WK richting La Liga trekt. Mocht de transfer doorgaan, zou Marco Asensio andere oorden opzoeken met Man City als potentiële bestemming. Ook Crystal Palace-winger Wilfried Zaha wordt gelinkt aan Man City, naast Chelsea en Arsenal.

Ook bij Barcelona zijn ze actief bezig. De Blaugrana worden gelinkt met zowel Philippe Coutinho als Antoine Griezmann, twee spelers die Luis Suarez graag ziet komen. “Zowel Griezmann als Coutinho zijn topspelers die op het hoogste niveau spelen”, vertelde de Uruguayaan in een gesprek met RAC105 . “Ze zijn daar met een reden. Ze zijn allebei jong en hebben een lange carrière voor de boeg en Barcelona wil altijd de beste spelers.”

Suarez die een potentiële zware concurrent aanprijst? Niet meteen, want de spits ziet hem perfect samenspelen met de Fransman. “Als je Griezmann bij Atlético ziet, moet hij spelen met een nummer negen. Hij is geen echte nummer negen.” Al rijst er meteen een probleem voor Barça. Atlético heeft de club namelijk aangeklaagd bij de FIFA voor ongeoorloofde contacten met Griezmann en zijn entourage.

Ondertussen meldt Catalunya Radio dat niemand minder dan David Luiz zichzelf zou hebben aangeboden bij Barcelona. De Braziliaanse verdediger zit op een zijspoor bij Chelsea en zou niet weigerachtig staan tegenover een transfer met het oog op het WK. Barcelona zou de boot echter afgehouden hebben. Luiz kan echter ook op interesse rekenen van Arsenal, Manchester United, Juventus en Real Madrid. De Gunners zouden volgens The Daily Express zelfs een bod van 34 miljoen overwegen.

Foto: AFP

Wat met Mkhitaryan?

Het gaat dit seizoen niet zo goed met Henrikh Mkhitaryan. De Armeense spelmaker komt nog maar weinig van de bank bij Manchester United en zou daarom azen op een transfer. Met zes assists in zeventien optredens doet hij het al bij al nog behoorlijk en dus zou ex-club Borussia Dortmund hem terug naar Duitsland willen halen, aldus The Independent. Dergelijke overeenkomst zou bovendien kunnen helpen in de potentiële transfer van BVB-middenvelder Julian Weigl naar Old Trafford.

Voor Mkhitaryan zijn er echter nog andere kapers op de kust. The Sun beweert dat Manchester United de spelmaker eventueel wil gebruiken in een deal voor Juventus-verdediger Alex Sandro. De Braziliaan kon vorige zomer naar Chelsea, maar Juve weigerde een bod van ruim 60 miljoen. United wil hard gaan voor Sandro, maar zou Mkhitaryan kunnen gebruiken als middel om de prijs te drukken. Al zou de Oude Dame iets meer interesse tonen in Daley Blind, die ook naar Barcelona zou kunnen.