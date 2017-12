Vandenhaute stapt uit race om overname Anderlecht, Gheysens blijft wel kandidaat… via zijn kinderen

Woensdag weten we wie de nieuwe eigenaar van RSC Anderlecht wordt. Een ding is zeker: Wouter Vandenhaute wordt het alvast niet. De man achter Flanders Classics is niet langer de partner van Ghelamco-topman Paul Gheysens. Die blijft wel kandidaat door een bod van zijn kinderen.

De kans dat Paul Gheysens of de Rus Usmanov de club in handen krijgt, is sowieso heel klein geworden. Het is Jo Van Biesbroeck, die samen met manager Herman Van Holsbeeck instaat voor de dagelijkse leiding van de club, die het dossier rond de overname sinds enkele weken helemaal naar zich toe heeft getrokken. De medewerker van AB InBev-baas Alexandre Van Damme werkt het helemaal alleen af.

Dat was al een veeg teken voor Gheysens en Vandenhaute, waarbij de laatste de eigenlijke leiding van de club in handen zou nemen. Gheysens en Van Biesbroeck kunnen na het Brussels stadiondossier nog moeilijk door één deur. Nu komt Vandenhaute dus met het nieuws dat hij een punt gezet heeft achter zijn samenwerking met de Ghelamco-topman.

“Ik heb een tijdlang goed met Paul samengewerkt aan een gezamenlijk project”, aldus Vandenhaute in De Tijd. “Het zag er ook echt goed uit. Tot midden oktober een verschil in visie is ontstaan over wat de juiste weg is om het dossier te finaliseren. Daarop heb ik mijn conclusies getrokken.” Vandenhaute wil geen verdere commentaar kwijt over de redenen van de breuk.

Kinderen Gheysens doen bod

Gheysens zelf heeft intussen wel de deadline gehaald met een officieel bindend bod op Anderlecht. De verschillende biedingen van de geïnteresseerde kopers worden woensdag voorgelegd aan de raad van bestuur van RSC Anderlecht. Daar wordt beslist wie de nieuwe eigenaar wordt. Er werd aan de geïnteresseerden gevraagd om ook een bod te doen op 50 procent + 1 van de aandelen aangezien de aandeelhouders niet al hun aandelen willen verkopen.

Het is echter opvallend dat het niet Gheysens zelf is die het bod heeft uitgebracht, maar wel zijn kinderen Michael (35), Simon (34) en Marie-Julie (23). Die zijn ook actief binnen Ghelamco en vermijden zo een belangenconflict omdat Paul Gheysens al eigenaar is van Antwerp.

Het bod werd dinsdagmorgen voor 8u00 ingediend. Dat was de deadline voor de geïnteresseerde kopers. Het is geen bod in naam van Ghelamco, maar wel in die van de drie kinderen van topman Paul Gheysens. Zij zitten al enkele jaren mee in het management van het bedrijf.

“Wij hebben in het verleden een niet-bindend bod uitgebracht en hebben gezegd dat we dit bindend zouden maken. We voegen zo de daad bij het woord”, aldus Ghelamco-woordvoerder Philip Neyt. “Over de inhoud van het gehele document kan ik niets zeggen, dat zou niet conform zijn met de afspraken die we moeten naleven in het biedingsproces.”