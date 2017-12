Koen Casteels valt bij Wolfsburg uit met heupblessure

Koen Casteels is bij Wolfsburg uitgevallen met een spierblessure aan de heup. Dat maakten de Wolven dinsdag bekend via Twitter.

“Koen Casteels valt uit met een blessure aan de heupflexor. Veel beterschap gewenst, Koen”, tweette Wolfsburg. Het is voorlopig onduidelijk hoe lang de derde doelman van de Rode Duivels buiten strijd zal zijn. De heupflexor is een groep van spieren die toelaat dat knieën opgeheven en gebogen kunnen worden.

Door de blessure moet Casteels in extremis forfait geven voor het bekerduel van de achtste finales in de DFB Pokal tegen tweedeklasser Nürnberg. Landry Dimata staat dinsdagavond voor het eerst sinds 22 oktober nog eens in de basis bij Wolfsburg, Divock Origi begint op de bank.