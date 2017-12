Voormalig goudhaantje Genk is hot in de Bundesliga en krijgt geweldig portret: “Leverkusens Jamaika-Rakete”

Racing Genk haalde hem in de zomer van 2015 voor 1,4 miljoen euro weg bij de beloften van de Slowaakse club AS Trencin. Dik twee jaar later is Leon Bailey top in de Bundesliga. De Jamaicaan speelt op een wolk bij Bayer Leverkusen en werd door BILD zelfs uitgeroepen tot de speler van de heenronde. Een portret drong zich op.

Bailey maakte in de winter van 2017 de overstap van Genk naar Leverkusen voor 13,5 miljoen euro. Een flinke financiële winst voor de Limburgers. De 20-jarige flankaanvaller had het aanvankelijk niet makkelijk in Duitsland maar dit seizoen is er geen houden meer aan. Bailey tekende in 15 optredens voor zeven doelpunten en vijf assists voor Die Werkself.

Afgelopen weekend scoorde hij nog twee keer in een 4-4 tegen Hannover 96. De prestaties van Bailey worden met argusogen gevolgd in Europa. Volgens de Engelse media staat de Jamaicaan zelfs al op de verlanglijst van Chelsea. Leverkusen zou reeds een bod van 25 miljoen geweigerd hebben voor het voormalig goudhaantje van Racing Genk. “Van een transfer is geen sprake”, aldus Leverkusen-manager Jonas Boldt vorige week.

Let's have another look at the goal Kai Havertz scored against Stuttgart!



Another great assist from @leonbailey! pic.twitter.com/GdVdFzXZ2w — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) 12 december 2017

Bij BILD zijn ze helemaal weg van Bailey. Ze verkozen hem zelfs tot de speler van de heenronde in de Bundesliga, die Leverkusen afsloot op een gedeelde derde plaats met 28 punten. De Duitse krant pakt dan ook uit met een geweldig portret van “Leverkusens Jamaika-Rakete”.

“Zijn grote kracht: zijn snelheid”, steekt BILD van wal. “Tijdens trainingen werden er bij de Jamaicaan snelheden van meer dan 36 kilometer per uur gemeten! De vriend en landgenoot van Usain Bolt was vroeger zelf een atleet. Ik was een spurter maar anderen waren sneller en dus ben ik me gaan toeleggen op het voetbal, vertelt Bailey.”

“Zijn speelstijl: Bailey is niet enkel snel, hij is ook robuust, tweevoetig en heeft een sterk schot. Wanneer hij inviel voor ons tegen Hannover, veranderde onze speelstijl volledig, aldus doelman Bernd Leno.”

“Zijn ingesteldheid: Bailey wil zich verder ontwikkelen. Hij heeft brutale kwaliteiten en is een echt wapen. Hij is zeer opmerkzaam en leergierig, zo vindt trainer Heiko Herrlich. Bij alle topvoetballers is ook teamgeest en zelfkritiek aanwezig, vult sportief directeur Rudi Völler aan.”

“Zijn familie: Het belangrijkste in het leven van een jonge voetballer is de volledige steun van je familie, aldus Bailey. De Jamaicaan wordt vertegenwoordigd door zijn stiefvader Craig Butler, zijn moeder woont in Jamaica en zijn relatie met Ines liep midden dit jaar op de klippen.”

“Zijn carrière: Het is goed mogelijk dat Leverkusen Bailey (contract tot 2022) niet lang meer zal kunnen houden. Als opvolger van Franck Ribéry (34) zou hij zelfs bij Bayern passen. Het afgelopen jaar hebben we bewezen dat we ook vaak nee kunnen zeggen, reageert Völler.”

“Zijn vraagstuk: Bailey heeft nog niet beslist voor welk land hij gaat voetballen. Zijn adviseur blokkeert alle aanvragen van Jamaica. Bailey wil liever voor een Europees land spelen. Zoals België, waar hij zijn professionele carrière begon. Of voor Duitsland.”

“Zijn lichaam: 180 centimeter pure power! Bailey (75 kilogram) is een klassieke vleugelspeler: wendbaar, snel, korte bewegingen. Met zijn kracht maakt hij zijn eerder smal postuur goed en dankzij zijn robuustheid kan hij op elke vleugelpositie uit de voeten.”