Napoli overleeft Nuytinck en Udinese dankzij Mertens en zit bij laatste acht Coppa Italia

Het was nipt maar Napoli heeft zich ten koste van Udinese geplaatst voor de kwartfinales van de Italiaanse beker. De Partenopei waren met 1-0 te sterk voor het team van ex-Anderlechtspeler Bram Nuytinck dankzij een doelpunt van Lorenzo Insigne.

De kleine Italiaan viel pas op het uur in voor Emmanuele Giaccherini maar scoorde amper tien minuten later het enige doelpunt van de wedstrijd op aangeven van Dries Mertens. Onze landgenoot was op hetzelfde moment op het veld gekomen voor José Callejon.

Napoli: Sepe; Maggio, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Zielinski, Jorginho, Rog; Ounas (Allan 76), Callejon (Mertens 58), Giaccherini (Insigne 58)

Udinese: Scuffet; Nuytinck, Danilo, Bochniewicz, Stryger-Larsen; Balic, Hallfredsson, Jankto (De Paul 46), Pezzella (Widmer 70); Matos (Lasagna 78), Bajic