Hoezo, winterstop? Op Kerstmis na elke dag voetbal op tv tijdens eindejaarsperiode

Voetbal geen wintersport? Tja, daar denken de kalendermakers wel even anders over. Kerstmis is een heilige rustdag, maar wie wil kan verder tot het einde van het jaar elke dag live voetbal zien op tv. Meer zelfs, ook na de jaarwisseling staat er tot de herstart van de meeste Europese competities op 12 januari elke dag voetbal op de kalender. Geen winterstop dus voor de fan. En dat is niet de enige bokkensprong die de programmatie maakt.