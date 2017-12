Wie koopt Anderlecht? Vandenhaute blijft ook zonder Gheysens in de race, verrassende naam duikt op

Vandaag weten we wie Anderlecht koopt. Opvallend: het waren de kinderen van Ghelamco-baas Paul Gheysens die een bod neerlegden. Ze deden dat zonder Wouter Vandenhaute, want de ­tandem Gheysens-Vandenhaute is niet meer. Toch zit de Woestijnvisbaas nog in de race, mogelijk in een andere alliantie. Al sluit niemand nog een verrassing uit.

In alle gelederen heerste gisteren stress bij Anderlecht. Voor de kandidaat-overnemers was het de laatste dag om hun bod en sportieve plan in te dienen bij operationeel directeur Jo Van Biesbroeck, die controleert of de aanbiedingen wettelijk in orde zijn.

Omdat er intern veel tegenkanting is tegen Ghelamco-baas Paul Gheysens veranderde die het geweer van schouder. Hij liet zijn kinderen Michael (35), Simon (34) en Marie-Julie (23) het bod plaatsen. Zo hoopt hij meer kans te maken op de aandelen – en ook om het Eurostadion te bouwen – en kan hij de sterke man blijven bij Antwerp.

Tegelijkertijd nam Gheysens afstand van Wouter Vandenhaute. Eerst vormden die nochtans een ­tandem, want de Woestijnvis-baas moest een goeie communicatiestrategie uitwerken om Gheysens aanvaardbaar te maken als koper van Anderlecht. Maar dat werkte niet. Integendeel, nadat zijn interesse (bewust?) was uitgelekt, kreeg Gheysens veel modder over zich heen. Dat die laatste Anderlecht ook onder druk zette met een enorme schadeclaim in het Eurostadiondossier dreef het duo nog verder uit elkaar.

Weken geleden waren er al signalen dat er barsten waren in het huwelijk Gheysens-Vandenhaute, maar nu blijkt het effectief voorbij. De businessman schakelde dan maar Luciano D’Onofrio in om met paars-wit te onderhandelen. Dat is niet alleen zijn sportief directeur op Antwerp, maar ook een vriend van Roger Vanden Stock.

LEES OOK (N+): Vragen bij handel en wandel van Ghelamco-baas Gheysens: “Hoe wil hij Anderlecht kopen? Hij heeft alleen schulden”

Juridische procedure

Of dat zal volstaan om Gheysens zijn kinderen aan de macht te helpen bij paars-wit is twijfelachtig. Bovendien is de rol van Vandenhaute nog niet uitgespeeld. Tot zondag rekende hij erop dat hij “zijn jongensdroom” om Anderlecht te kopen nog kon waarmaken. Nochtans wist Vandenhaute toen al dat zijn band met Gheysens gebroken was. Verschillende bronnen sluiten dan ook niet uit dat er nog een verrassing aankomt. De clan-Gheysens is de enige die zijn bod op Anderlecht publiekelijk bevestigde, maar mogelijk stapte Vandenhaute in een andere alliantie of duikt straks een verrassende naam op.

Eén van de namen die in dat verband circuleert, is die van Jan Peeters, de voormalige rechterhand van Marc Coucke bij Omega Pharma. Hij is een groot supporter van Anderlecht en droomt al jaren van een voetbalclub. Daarnaast is Peeters een kennis van RSCA-aandeelhouder Michael Verschueren en is hij in staat investeerders te verzamelen. Peeters zelf deed het gisteren wel af als ongefundeerde info.

Eens de beslissing is gevallen, volgt er nog een gecompliceerde juridische procedure die de verkoop moet finaliseren. Zeker als de investeerder al elders aandelen zou hebben.