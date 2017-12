CLUBNIEUWS. Griekse doelman in beeld bij Club, Antwerp haalt beste speler van Afrika Cup 2013

De twintigste speeldag in de Jupiler Pro League staat voor de deur, maar onder andere Club Brugge speurt momenteel de transfermarkt af. Bij Antwerp realiseerden ze deze week zelfs een transfer. Uw dagelijkse dosis clubnieuws!

ANDERLECHT. Ganvoula en Badji komen niet terug

Anderlecht hakte de knoop door over twee uitgeleende spelers. Silvère Ganvoula besprak met KV Mechelen zijn toekomst. Malinwa is niet tevreden over de gehuurde spits, die harder moet werken. De speler zelf heeft heimwee naar RSCA, maar terugkeren naar het Astridpark in januari kan niet. Anderlecht zit niet op Ganvoula te wachten en aangezien hij dit seizoen al voor twee clubs uitkwam en ze hem niet aan een ander team kunnen uitlenen, blijft hij beter bij KV Mechelen.

Het Turkse Kayserispor is wel heel tevreden over Stéphane Badji, die in 18 matchen goed was voor 1 goal en 1 assist. Zijn dure aankoopoptie kunnen de Turken bij Anderlecht niet lichten, maar zijn huurcontract werd wel met een jaar verlengd tot 2019. Dan loopt ook zijn verbintenis bij paars-wit af en is hij transfervrij. Badji, voor wie RSCA toch 2,5 miljoen betaalde, zien we dus niet meer terug

ANTWERP. Great Old haalt winger

Antwerp bereikte een akkoord met Jonathan Pitroipa. Het is alleen nog wachten op de medische tests om de deal officieel te maken, maar de speler poseerde wel al naast bestuurder Yorik Torreele. Pitroipa kan tekenen tot het einde van het seizoen met een optie op een extra jaar.

De 31-jarige Burkinese rechterwinger werd op de Afrika Cup in 2013 – met Paul Put als bondscoach – verkozen tot Speler van het Tornooi. Hij speelde in zijn carrière onder meer voor Freiburg, Hamburg en Rennes. De laatste jaren speelde hij bij Al-Jazira en Al-Nasr. Pitroipa heeft al sinds eind vorig seizoen geen match meer gespeeld, daarom wacht Antwerp de medische tests af om de deal af te ronden.

Eerder raakte al bekend dat Antwerp persoonlijk rond is met Romain Habran, een rechterflank van PSG. Die deal moet nog worden afgerond op clubniveau.

CLUB BRUGGE. Griekse doelman op de radar

Club Brugge speurt de markt af op zoek naar een extra doelman en is daarbij in Griekenland uitgekomen. De 23-jarige Stefanos Kapino staat op de radar. De keeper is bij zijn club Olympiakos op een zijspoor beland na de komst van Silvio Proto en traint er momenteel mee met de B-ploeg. Kapino, die in maart 90 minuten keepte tegen de Rode Duivels en nog steeds Grieks international is, heeft weet van de Brugse interesse en vroeg zijn Belgische ploegmakkers – Proto, Gillet, Engels en Odjidja – bij Olympiakos al om inlichtingen.

Club heeft met Butelle, Horvath, Hubert en de jonge Teunckens al vier A-doelmannen in de kern, maar een extra doelman is gewenst. Butelle, momenteel opnieuw nummer één, mag komende winter nog steeds gratis vertrekken.

KV KORTRIJK. Looptraining aan de Gavers

Na twee vrije dagen hernam KV Kortrijk gisteren na de middag de training. Omdat ook het oefenveld er te drassig bij ligt, trok KVK naar de Gavers voor een looptraining. Ook Lepoint en Attal waren van de partij, enkel Ivanov en Rolland zijn nog niet beschikbaar. Ouali zou fit geraken voor de match van zaterdag op Genk. Vanaf volgende donderdag (27 december) krijgt de groep vrij tot 3 januari. Tijdens de winterstop wordt wel een teambuilding georganiseerd.

LOKEREN. Beloften bereiken Play-off 1

De beloften van Sporting Lokeren verzekerden zich maandagavond van een plaatsje in Play-off 1, ondanks een 2-3 thuisnederlaag tegen Anderlecht. Bob Straetman (5') en Joran Triest (14') zorgden voor de Lokerse doelpunten. De Oost-Vlaamse club eindigt daarmee de reguliere competitie op plaats zeven.

Opstelling Sporting Lokeren: De Wolf, Ramazani, Van Moerzeke, Monsecour, De Langhe, Torres, De Mey, Ofkir, Straetman, Lawal, Triest.

WAASLAND-BEVEREN. Jans twee weken buiten strijd

Laurent Jans blesseerde zich aan de mediale band van de knie en staat twee weken aan de kant. Victorien Angban werd gisteren door de reviewcommissie voor vier wedstrijden geschorst, waarvan één met uitstel, voor zijn fout op Standard-middenvelder Agbo. De Ivoriaanse midden­velder mist de matchen tegen Oostende, Eupen en Sint-Truiden. De club gaat niet in beroep.

Goed nieuws was er dan wel weer voor ­Floriano Vanzo en ­Ronnie Schwartz. Zij speelden hun eerste wedstrijd met de beloften na hun kruisbandletsel.

ZULTE WAREGEM. Na de training gaan alle spelers naar het ziekenhuis

De spelers van Zulte Waregem waren ­gisteren vrijaf. Maar vandaag staat weer een training op het programma en daarna toont Essevee zijn warm hart. Omstreeks 14 uur wordt de ­spelerskern opgesplitst in zes groepen. Naar jaarlijkse gewoonte bezoeken de groepjes zes zieken­huizen in de ruime ­regio, meer bepaald de kraam- en ­pediatrie­afdeling.

De ziekenhuizen in ­Waregem, Izegem, Tielt, Deinze, Ronse en ­Oudenaarde ontvangen alvast een spelers­delegatie van Zulte ­Waregem.