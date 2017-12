Willem II stoot door in Nederlandse beker dankzij Belgisch doelpunt

In de achtste finales van de KNVB-beker kwamen dinsdagavond enkele Belgen in actie. Ismail Azzaoui plaatste zich met Willem II voor de kwartfinales na een ruime zege tegen tweedeklasser RKC Waalwijk. Azzaoui (40.) legde de 3-0 eindstand vast en werd in de 65e minuut gewisseld voor landgenoot Jordy Croux. Bij RKC Waalwijk stonden Gigle Ndefe en Dylan Seys, die al na 20 minuten naar de kant moest met een blessure, in de basis.