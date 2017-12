Manchester City na strafschoppen en Arsenal stoten door naar halve finales League Cup

Brussel - Manchester City, zonder Kevin De Bruyne, en Arsenal hebben zich dinsdagavond geplaatst voor de halve finales van de League Cup. In de kwartfinales wonnen de Gunners de stadsderby tegen West Ham United met 1-0. The Citizens hadden strafschoppen nodig tegen Leicester City, nadat het na de reguliere speeltijd en de verlengingen 1-1 was gebleven.

Danny Welbeck (42.) buffelde op slag van rust het enige doelpunt van de kansarme Londense derby binnen. Nadien hield het experimentele elftal van coach Arsène Wenger, die sterkhouders Mesut Özil, Alexis Sanchez, Alexandere Lacazette en Petr Cech niet eens op het wedstrijdblad zette, makkelijk stand en had na een roekeloze overtreding van West Ham-doelman Joe Hart nog een strafschop moeten krijgen.

Pep Guardiola gaf bij Manchester City kansen aan youngsters Oleksandr Zinchenko (21), Phil Foden (17), Oluwatosin Adarabioyo (20) en Brahim Diaz (18) om zich te tonen. Ook ouderdomsdekens Claudio Bravo (34) en Yaya Touré (34) kwamen aan de aftrap. Het B-elftal van The Citizens, zonder onder meer Kevin De Bruyne, Raheem Sterling, Sergio Aguëro en David Silva, domineerde de eerste helft. Bernardo Silva (26.) zette de kroon op het werk en leek het ticket voor de halve finales al vroeg veilig te stellen.

In het slotkwartier dreigde Leicester City en daarvoor werden The Foxes diep in de blessuretijd beloond. Leicester kreeg een lichte strafschop, Jamie Vardy (90.+7) dwong verlengingen af.

Daarin werd niet meer gescoord, waardoor beide teams zich moesten opmaken voor een strafschoppenreeks. City bleef foutloos, uitgerekend de sterren van Leicester lieten het liggen. Vardy trapte zijn elfmeter naast, Claudio Bravo stopte de penalty van Riyad Mahrez. Net zoals in de achtste finales, toen tegen tweedeklasser Wolverhampton, ontsnappen de troepen van Guardiola aan de uitschakeling.

Woensdagavond neemt Chelsea het in eigen huis op tegen Bournemouth. Antonio Conte, de coach van The Blues, rekent alvast op Michy Batshuayi om de poorten naar de halve finales open te beuken. Ook Charly Musonda Junior zal wellicht in actie komen, Eden Hazard krijgt hoogstwaarschijnlijk rust. Romelu Lukaku zakt met bekerhouder Manchester United af naar Bristol City. De loting voor de halve finales vindt meteen na beide confrontaties plaats.