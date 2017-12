Wordt Romario de grote man van het Braziliaanse voetbal na nieuwe corruptieschandalen?

Romario wil de Braziliaanse Voetbalbond (CBF) gaan leiden. De oud-spits van PSV stelt zich kandidaat voor het voorzitterschap. Marco Polo del Nero, de huidige voorzitter van de CBF, werd vier dagen geleden voor negentig dagen geschorst door de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij wordt verdacht van corruptie. Ricardo Teixeira en José Maria Marin, de twee voorgangers van Del Nero, zijn ook aangeklaagd wegens corruptie.

Romario denkt dat hij de juiste persoon is om een einde te maken aan de bestuurlijke wanorde. “Niemand heeft zo hard gevochten tegen deze ‘bende’ als ik. Ik ben een legitieme kandidaat”, aldus de oud-international, die een onderzoek naar corruptie bij de Braziliaanse bond leidde.

De 76-jarige Del Nero zou volgens de FIFA ‘ethische regels’ hebben overtreden. Hij mag nu geen enkele activiteit in het voetbal bijwonen, nationaal en internationaal. Del Nero leidde de Braziliaanse bond sinds april 2015. Drie jaar eerder trad hij toe tot het Uitvoerend Comité van de FIFA. Daaruit nam hij in november 2015 ontslag, nadat zijn naam werd genoemd in corruptiezaken.