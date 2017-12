Wouter Vandenhaute brengt bod uit op Anderlecht met Belgische investeerders: “We hebben een sterk sportief project”

Deze middag komen we te weten wie de nieuwe eigenaar van voetbalclub Anderlecht wordt. Gisteravond raakte al bekend dat Ghelamco-baas Paul Gheysens via zijn kinderen een bod heeft neergelegd. Aanvankelijk vormde Gheysens een duo met Wouter Vandenhaute maar die tandem bestaat niet meer. De baas van Woestijnvis geeft zijn jongensdroom echter niet op en bevestigt dat hij nu met een andere Belgische investeerdersgroep een bod heeft uitgebracht: “We bieden misschien niet de hoogste prijs, maar we hebben wel een sterk sportief project.”

Voor de kandidaat-overnemers was gisteren de laatste dag om hun bod en sportieve plan in te dienen bij operationeel directeur Jo Van Biesbroeck, die controleert of de aanbiedingen wettelijk in orde zijn. Deze middag zou het bestuur van Anderlecht de knoop doorhakken. Om 12u30 blazen de hoofdaandeelhouders van paars-wit op een onbekende locatie verzamelen om te beslissen over wie de club overneemt.

Vandenhaute: “Niet de hoogste prijs, wel een sportief project”

Een van de opvallendste namen is Wouter Vandenhaute, baas van Woestijnvis en Flanders Classics. Nadat de samenwerking met Ghelamco-baas Paul Gheysen spaak liep, zou nu samen met enkele Belgische investeerders een bod van 45 miljoen hebben gedaan voor 60% van de aandelen.

“We bieden misschien niet de hoogste prijs, maar we hebben wel een sterk sportief project voor de lange termijn”, reageert Vandenhaute bij De Standaard. “Een project waarbij we uitgaan van de intrinsieke sterkte van Anderlecht. We willen eerst het team uitbouwen op eigen krachten en de interne dynamiek van Anderlecht herstellen. We zijn ervan overtuigd dat daarna het geld wel zal volgen. En niet andersom, zoals andere kandidaten misschien denken. Nu is het ook voor mij afwachten of ons bod het haalt.”

Ook ex-CEO Bpost betrokken

Andere bekende naam in de groep rond Vandenhaute die zich “vrienden van Anderlecht” noemt, is Johnny Thijs. De ex-CEO van Bpost is de verbindingsfiguur met sterke man Alexandre Van Damme, die nu al 15 procent van de club bezit. Van Damme en Thijs kennen elkaar van bij AB InBev: eerstgenoemde is daar de grootste aandeelhouder, laatstgenoemde was in de jaren 90 nog ceo bij de bierreus. Zo wordt ook de link gelegd met een ander lid van de investeerdersgroep: Jo Van Biesbroeck. De huidige operationeel directeur van Anderlecht komt van AB InBev. Ook Geert Duyck en Steven Buyse (van investeringsgroep CVC Capital Partners) kennen Vandenhaute nadat ze een aantal jaar geleden samen een plan schreven voor de hervorming van het internationale wielrennen.

Tussen Vandenhaute en Gheysens zat het al sinds oktober niet meer snor. Vandenhaute ervaarde Gheysens als onbetrouwbaar en smeedde vervolgens discreet een alternatieve alliantie. De coalitie waarmee Vandenhaute zijn bod deed, is vooral tactisch sterk en zou Roger Vanden Stock moeten charmeren. Pittig detail: Thijs zat ook even bij Ghelamco als bestuurder maar stapte daar op in 2016 na anderhalf jaar omdat hij het niet eens was met de manier van werken met Gheysens die alles zelf bepaalde. Thijs kan zijn ex-baas nu dus een hak zetten...

Gheysens schakelde D’Onofrio in

Omdat er intern veel tegenkanting is tegen Paul Gheysens veranderde die het geweer van schouder. Hij liet zijn kinderen Michael (35), Simon (34) en Marie-Julie (23) het bod plaatsen. Zo hoopt hij meer kans te maken op de aandelen – en ook om het Eurostadion te bouwen – en kan hij de sterke man blijven bij Antwerp. Omdat het huwelijk met Vandenhaute op de klippen liep, schakelde de businessman dan maar Luciano D’Onofrio in om met paars-wit te onderhandelen. Dat is niet alleen zijn sportief directeur op Antwerp, maar ook een vriend van Roger Vanden Stock. Of dat zal volstaan om Gheysens zijn kinderen aan de macht te helpen bij paars-wit is twijfelachtig.

Of toch nog een verrassing?

Er kan echter nog steeds een verrassing opduiken: één van de namen die in dat verband circuleert, is die van Jan Peeters, de voormalige rechterhand van Marc Coucke bij Omega Pharma. Hij is een groot supporter van Anderlecht en droomt al jaren van een voetbalclub. Daarnaast is Peeters een kennis van RSCA-aandeelhouder Michael Verschueren en is hij in staat investeerders te verzamelen. Peeters zelf deed het gisteren wel af als ongefundeerde info.

En dan is er nog Johan Beerlandt, de ex-CEO van de bouwgroep Besix. Hij bezit 5 procent aandelen heeft volgens De Tijd een voorstel op tafel gelegd maar zou niet de bedoeling hebben de club helemaal te kopen. Beerlandt is ook wel bereid om zo’n alliantie als die van Vandenhaute, met mensen die de club goed kennen, te steunen...

Sommige dagen zijn meer bijzonder dan andere. Mens sana in corpore sano. — Verschueren Michael (@mikeverschueren) 20 december 2017

In elk geval lijkt paars-wit, nu de deadline voor het indienen van een offerte sinds middernacht is verstreken, in Belgische handen te blijven. De steenrijke Oezbeekse Rus Alisher Usmanov zou zelfs geen bod ingediend hebben. De deadline voor offertes werd ingesteld omdat het de huidige aandeelhouders van Anderlecht menens is de club snel te verkopen. Vanaf nieuwjaarsdag treedt immers de nieuwe wet omtrent meerwaarde op aandelen in voege, waardoor de kleine aandeelhouders plots een vele hogere meerwaardebelasting zouden moeten betalen op hun aandelen.

Eens de beslissing is gevallen, volgt er nog een gecompliceerde juridische procedure die de verkoop moet finaliseren. Zeker als de investeerder al elders aandelen zou hebben.

