Boys will be boys: Rio Ferdinand deelt geweldige video uit tv-studio's tijdens Engelse topper

Manchester United won begin december met 1-3 op het veld van Arsenal. De mannen van BT Sport zonden die wedstrijd live uit in Engeland, met onder andere Rio Ferdinand als vaste analist. Die liet zich, als ex-speler van de Red Devils, helemaal gaan tijdens de wedstrijd. Ferdinand deelde woensdag een geweldige video van in de studio waarop te zien is hoe hij roept, tiert én viert.