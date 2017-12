Europa oordeelt: Uber is een taxibedrijf, maar “in meeste landen verandert er niets”

Dat Uber voor het Europees Hof van Justitie een transportbedrijf is, en niet alleen een digitale dienstverlener, verandert weinig omdat Uber in de meeste EU-landen nu al gereguleerd wordt als een transportdienst, aldus een woordvoerder van het bedrijf.

“Maar miljoenen Europeanen kunnen wel nog altijd geen apps gebruiken zoals de onze. We zullen de dialoog met steden over heel Europa verderzetten.”

Het Europees Hof van Justitie oordeelt woensdag dat Uber moet beschouwd worden als een transportbedrijf. Dat opent de deur naar nationale regelgeving: EU-lidstaten kunnen nu zelf beslissen aan welke regels Uber moet voldoen, en hen bijvoorbeeld verplichten een taxivergunning aan te vragen.

