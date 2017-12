Real Madrid kon van de laatste tien Clasico's in Bernabeu slechts drie keer winnen: herbeleef hier enkele hoogtepunten

Barcelona voert na zestien speeldagen de stand in de Primera Division aan met 42 punten. Komende zaterdag staat in de Spaanse hoofdstad de Clasico tegen Real Madrid op de agenda. De Koninklijke staat momenteel slechts vierde met 31 punten en wil die kloof van elf punten koste wat het kost verkleinen. Eenvoudig wordt dat echter niet, zeker wanneer je naar het recente verleden kijkt. Wij serveren u als opwarmertje voor zaterdag enkele hoogtepunten uit die laatste tien edities in La Liga.

Van de laatste tien competiewedstrijden in Bernabeu tegen aartsrivaal FC Barcelona kon Real Madrid er slechts drie winnen:

2007-2008: 4-1

2008-2009: 2-6

2009-2010: 0-2

2010-2011: 1-1

2011-2012: 1-3

2012-2013: 2-1

2013-2014: 3-4

2014-2015: 3-1

2015-2016: 0-4

2016-2017: 2-3

De laatste

De laatste Clásico in La Liga was er eentje om duimen en vingers bij af te likken met vijf goals: 2-3. Lionel Messi maakte uitgerekend in Estadio Bernabéu zijn 500ste goal voor FC Barcelona. Iconisch.



De laatste Clásico in LaLiga: om duimen en vingers bij af te likken! ?? #throwback pic.twitter.com/3xnGdnbQSL — Play Sports (@playsports) 20 december 2017



De snelste



Het snelste doelpunt werd gemaakt door Karim Benzema namens Real Madrid op 11 december 2011 toen hij na 21 seconden scoorde. FC Barcelona won uiteindelijk alsnog met 1-3...







De grootste zege van Real in Bernabeu



De grootste overwinning van Real Madrid in de Derby van het Heelal is de 11-1 in de halve finale om de Copa del Generalisimo van 1943. Tien jaar geleden was de laatste grote zege: 4-1.







De grootste zeges van Barça in Bernabeu



Aan het begin van de eenentwintigste eeuw won FC Barcelona tweemaal met ruime cijfers in het Estadio Santiago Bernabéu. In 2005 werd het 0-3 door doelpunten van Samuel Eto'o en Ronaldinho (2x). Ronaldinho kreeg een staande ovatie van Estadio Bernabéu:



NOG 3? DAGEN! ?? #ElClasico



In 2005 kreeg @10Ronaldinho een staande ovatie van Estadio Bernabéu tijdens de 0?-3? nederlaag van de Koninklijke. ?? pic.twitter.com/LlyBp49srX — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 20 december 2017



In mei 2009 werd het 2-6 met doelpunten van Thierry Henry (2x), Lionel Messi (2x), Carles Puyol en Piqué voor FC Barcelona en van Sergio Ramos en Gonzalo Higuaín voor Real Madrid.

[May 2, 2009] FC Barcelona 6-2 Real Madrid



It's humiliating for Real Madrid, it's HEAVEN for Barcelona !! pic.twitter.com/ClFwxOK8E4 — Media (@UltraMediaFCB) 19 december 2017



Op 21 november 2015 won FC Barcelona met 0-4 in de hoofdstad, de scorende spelers waren toen Suarez (2×), Neymar en Iniesta.



Ronaldo en Benzema scoorden al 24 keer in Clasico

Benzema scoorde al acht keer tegen Barcelona...





...Ronaldo deed nog beter met zestien treffers