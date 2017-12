Het voetbal is een bedrijfstak geworden. Logisch, want het is de grootste amusements­industrie van ons land. Daarom is het leiden van een club, zeker een topclub, een vak geworden. Alleen: er bestaat geen opleiding voor. De manier om succes te boeken bij een club staat in geen enkele cursus. Voetbal kan een passie zijn, maar dat is niet genoeg om op cruciale momenten de juiste beslissingen te nemen. Het clubleiderschap komt je niet aanwaaien omdat je per toeval al jarenlang supporter bent van die of gene (top)club.