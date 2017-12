Vanaken is aan zijn beste seizoen bezig tot nu toe bij Club Brugge: “Wij zijn gewoon beter dan Anderlecht”

4 goals en 6 assists: Hans Vanaken is goed op weg naar dubbele cijfers dit seizoen. De middenvelder is aan zijn beste seizoen bezig tot nu toe bij Club Brugge, zijn prestatie tegen Anderlecht zette dat nogmaals in de verf. Na een moeilijk begin zit het systeem van Leko hem ondertussen als gegoten. “Mijn doelpunt was de kers op de taart, maar met 4-0 was ik even tevreden geweest.”