Plamuurwerken Bölöni: Antwerp-coach moet tegen Lokeren gaten vullen door waslijst aan geschorsten en geblesseerden

Wat zal Laszlo Bölöni nu weer uit zijn mouw toveren? Onder de Roemeense coach ontpopte Antwerp zich dit seizoen tot de kameleon van de Jupiler Pro League: voor elke tegenstander komt hij met een ander tactisch plannetje. Tegen Lokeren wordt die tactische creativiteit morgenavond wel héél erg op de proef gesteld. Van Damme, Corryn en Hairemans zijn geschorst, Rodrigues is out tot aan de winterstop en ook Sall is nog niet helemaal de oude na zijn blessure. Hoe vult Bölöni morgen de vele gaten in zijn team?