De Genkse wonderjaren van Philippe Clement: “Een geboren winnaar”

Vandaag om 10.30 uur leidt Philippe Clement zijn eerste (open) training bij KRC Genk, waar hij al tussen 1995 en 1998 zijn wonderjaren als voetballer beleefde. Promotie naar eerste klasse, gewonnen bekerfinale op de Heizel, Rode Duivel, transfer naar Coventry… Niet slecht voor een stijve hark, met een beperkte (trap)techniek. Pierre Denier, Jacky Peeters en Marc Hendrikx, zijn (hulp)trainer en ploegmaats van toen, blikken terug.

Bescheiden maar vastberaden

Jacky Peeters: “Ik herinner me nog de kennismaking. Er was veel te doen rond de transfersom (350.000 euro, nvdr.), die Enver Alisic over had om een jonge speler van derde naar ...