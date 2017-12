Tomas Rosicky hangt zijn voetbalschoenen aan de haak: “Mijn lichaam kan het niet meer aan”

De Tsjech Tomas Rosicky heeft woensdag laten weten te stoppen met professioneel voetbal. Rosicky deed dat op een persconferentie bij zijn huidige club Sparta Praag. “Mijn lichaam kan de vereisten van profvoetbal niet meer aan”, gaf de spelmaker als reden aan.

De 37-jarige Rosicky brak begin jaren 2000 helemaal door op het middenveld van Borussia Dortmund. Aan de zijde van onder meer zijn landgenoot Jan Koller en ervaren Duitse krachten als Jens Lehmann en Jürgen Kohler staken de Borussen de Bundesliga-titel in 2002 op zak. Datzelfde jaar verloor de Duitse ploeg ook de UEFA Cup-finale tegen Feyenoord.

Dortmund kwam nadien echter steeds meer in financiële problemen en Rosicky maakte in de zomer van 2006 de overstap naar Arsenal. Rosicky zou in tien seizoenen in het Emirates Stadium uitkomen in 248 wedstrijden, maar kon zich door veelvuldig blessureleed toch nooit opwerken tot een onbetwiste waarde in het elftal van manager Arsène Wenger. De Tsjech won in die periode twee keer de FA Cup. In de zomer van 2016 volgde de terugkeer naar zijn opleidingsclub Sparta Praag, waar hij het voorbije anderhalf seizoen slechts tot dertien duels kwam.

Rosicky behaalde ook 105 caps voor Tsjechië en was erbij op de EK’s van 2000, 2004, 2012 en 2016 en het WK van 2006. Op het EK van vorig jaar in Frankrijk werd Rosicky de oudste speler ooit, die Tsjechië vertegenwoordigde. Uniek is dat hij ook de jongste speler is die ooit voor Tsjechië uitkwam, in 2000 op 19-jarige leeftijd.