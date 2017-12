Manchester City speelt alles kapot maar Pep Guardiola gelooft niet in magische ‘quadruple’: “Dit is niet normaal”

Het kostte bloed, zweet en tranen maar Manchester City plaatste zich dinsdag voor de halve finales van de League Cup. Tegen Leicester hadden de Citizens wel strafschoppen nodig, want na 120 minuten stond het 1-1. Trainer Pep Guardiola was dolblij met de kwalificatie maar temperde nadien wel de verwachtingen.

De Spanjaard kreeg na de 27 opeenvolgende wedstrijd zonder nederlaag namelijk de vraag of Man City kan gaan voor een ‘quadruple’. Dat is het winnen van de Premier League, Champions League, FA Cup en League Cup.

“Dat gaat niet gebeuren”, was Guardiola duidelijk. “Natuurlijk niet. Komaan, dit is niet realistisch. Wat we nu aan het doen zijn, is niet realistisch. Deze situatie waarbij we zestien of zeventien wedstrijden op rij winnen in de competitie en al geplaatst waren voor het einde van de groepsfase in de Champions League. Nu speelden we met veel jonge gasten, dat is niet normaal.”

“In het voetbal ga je nu eenmaal punten verliezen en competities verliezen. Ik denk ook niet aan hoeveel prijzen we gaan pakken, wel aan de volgende wedstrijd”, aldus de City-coach.

Incident

In de tweede helft van de wedstrijd tegen Leicester vond trouwens een opmerkelijk tafereel plaats. Een supporter probeerde om Guardiola aan te spreken, maar ging pijnlijk onderuit en werd weggevoerd door de stewards. “Ik denk dat hij mijn shirt wilde”, lachte Guardiola. “In het vervolg doet hij best betere schoenen aan.”