Alleen Michel Verschueren aanwezig op Anderlecht, bestuur vergadert op geheime locatie

Woensdagmiddag buigt de raad van bestuur van RSC Anderlecht zich over het overnamedossier van de club. Dat doet ze op een strikt geheim gehouden locatie. Onze fotograaf aan het Constant Vanden Stockstadion zag enkel de 86-jarige Michel Verschueren arriveren op de club. De voormalige manager heeft geen enkele officiële functie meer bij paars-wit maar “Mister Michel” heeft er wel nog steeds een kantoor. Zijn zoon Michaël zit wel nog in het bestuur van de Brusselse club, heeft 10% van de aandelen en is één van de pistes om de nieuwe sterke man te worden.

En terwijl over de toekomst van hun club en werkgever werd beslist, trainden de spelers van Anderlecht gewoon op het trainingsveld in Neerpede:

Nu de deadline voor het indienen van een offerte sinds middernacht is verstreken, lijkt Anderlecht in Belgische handen te blijven. De steenrijke Oezbeekse Rus Alisher Usmanov zou zelfs geen bod ingediend hebben. De deadline voor offertes werd ingesteld omdat het de huidige aandeelhouders van Anderlecht menens is de club snel te verkopen. Vanaf nieuwjaarsdag treedt immers de nieuwe wet omtrent meerwaarde op aandelen in voege, waardoor de kleine aandeelhouders plots een vele hogere meerwaardebelasting zouden moeten betalen op hun aandelen.