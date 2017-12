Deze mensen beslissen over de toekomst van Anderlecht

De raad van bestuur RSC Anderlecht zit momenteel in het grootste geheim samen om te beslissen over de toekomst van de club. De deadline voor het indienen van een offerte is sinds middernacht verstreken, nu moet er enkel nog een keuze gemaakt worden wie de overnemer wordt. Maar wie zijn die aandeelhouders die beslissen over de overname van de club?

Sinds 1971 is Anderlecht in handen van de familie Vanden Stock, in 1996 werd Constant als voorzitter opgevolgd door zijn zoon Roger. Het voorzittersmandaat van Roger Vanden Stock loopt nog tot 2021 maar eindigt wellicht nog dit jaar door de op til staande overname.

Bij de oprichting van de NV Anderlecht in 2010 kreeg de familie Vanden Stock, samen met neef Philippe Collin, 61% van de aandelen in handen. Alexandre Van Damme had er toen slechts 2,5%. Maar een tijd geleden sloten de families Vanden Stock en Van Damme een akkoord waarbij een deel van de aandelen van Vanden Stock naar Van Damme ging.

Vandaag heeft Van Damme zo iets meer dan 16% in handen, Julie en Claire - dochters van - Vanden Stock ieder 15%, en Philippe Collin 14,6%. Van Damme zal de familie Vanden Stock steeds trouw blijven en zal er bij een overname mee op toezien dat de Vanden Stocks een blokkeringsminderheid van minstens 25% + 1 aandeel behouden.

Verkoop gaat enkel door bij 75% van stemmen

De gewijzigde statuten van Anderlecht stipuleren dat een aandeelhouder van Anderlecht zijn aandelen maar kan verkopen als hij toestemming krijgt van de raad van bestuur. Hij moet 75 procent van de bestuurders achter zich krijgen of 9 van de 11 bestuurders. Het volstaat dus dat drie bestuurders niet akkoord gaan met de verkoop om die te blokkeren.

De aandelen van Anderlecht:

Familie Vanden Stock (30%)

Alexandre Van Damme (16,4%)

Familie Collin (14,6%)

Michael Verschueren (10%)

Familie Davignon (7,5%)

Johan Beerlandt (5%)

Paul Goossens (5%)

Pascal Minne (2,5%)

Luc Van Caeneghem (2,5%)

Emmanuel Van Innis (2,5%)

Anderen (2%)

Jo Van Biesbroeck (1%)

Herman Van Holsbeeck (1%)

