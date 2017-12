Wie wint de strijd om de topschutter van 2017? Vijf wereldspitsen gaan spannend slot van het jaar in

De jaarwisseling komt steeds dichterbij en dus stijgt ook de spanning bij de beste goalgetters op deze planeet. Iedereen gaat namelijk graag lopen met de eer van topschutter van het jaar. Vijf namen dingen nog mee naar dat prijsje voor 2017 en het belooft een spannende strijd te worden.

Momenteel gaan vier spelers samen aan de leiding van deze lijst met 53 doelpunten: Robert Lewandowski, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo en Edinson Cavani. De Pool van Bayern doet het echter net nog iets beter dan zijn drie concurrenten want hij had daar slechts 55 wedstrijden voor club en land voor nodig. Goed voor een gemiddelde van 0,96 goals per match.

Cavani staat op twee met 53 doelpunten uit 57 wedstrijden (0,93 goals per match), voor Ronaldo die er 59 wedstrijden voor nodig had. Messi is de minst efficiënte van de vier met 53 goals in 63 wedstrijden. De vijfde kandidaat die zich nog tot topscorer van 2017 kan kronen, is Harry Kane. De Engelsman van Tottenham scoorde dit jaar 50 keer in… 48 wedstrijden. Goed vor 1,04 goals per match.

Daarachter valt het grote gat. Bas Dost en Pierre-Emerick Aubameyang deden 42 keer de netten trillen in 50 wedstrijden. Dan volgt Romelu Lukaku met 39 goals in 54 wedstrijden, waarvan negen voor de Rode Duivels. Ciro Immobile en Vincent Aboubakar zitten aan 38 goals, Edin Dzeko aan 35 en Dries Mertens doet met 34 goals even goed als Neymar en Falcao. Al had de Napoli-ster daar wel 60 matchen voor nodig. Het meeste na Messi. Daarna komen nog Luis Suarez (33) en Kylian Mbappé (32).

Eden Hazard deed 21 keer de netten trillen in 49 optredens, Michy Batshuayi was zijn efficiënte zelve met 17 doelpunten in slechts 34 wedstrijden.

De top 10:

1. Robert Lewandowski (Bayern/Polen) - 53 goals in 55 wedstrijden

2. Edinson Cavani (PSG/Uruguay) - 53 goals in 57 wedstrijden

3. Cristiano Ronaldo (Real/Portugal) - 53 goals in 59 wedstrijden

4. Lionel Messi (Barcelona/Argentinië) - 53 goals in 63 wedstrijden

5. Harry Kane (Tottenham/Engeland) - 50 goals in 48 wedstrijden

6. Bas Dost (Sporting/Nederland) - 42 goals in 50 wedstrijden

Pierre-Emerick Aubayemang (Dortmund/Gabon) - 42 goals in 50 wedstrijden

8. Romelu Lukaku (Everton/Man United/België - 39 goals in 54 wedstrijden

9. Ciro Immobile (Lazio/Italië) - 38 goals in 52 wedstrijden

10. Vincent Aboubakar (Porto/Kameroen) - 38 goals in 54 wedstrijden