Sportief slecht nieuws voor Anderlecht: Najar moet onder het mes en is alweer maanden out

Terwijl de raad van bestuur vergaderde over de verkoop van de club, viel er bij Anderlecht ook sportief nieuws te rapen. Medisch onderzoek wees immers uit dat Andy Najar een operatie zal moeten ondergaan nadat de Hondurees afgelopen maandag herviel in zijn hamstringblessure.

Najar maakte afgelopen maandag zijn wederoptreden bij de reserven na meer dan drie maanden blessureleed. Hij moest echter al snel opnieuw naar de kant en werd de afgelopen dagen onderzocht door de medische staf. Die kwam nu tot het besluit dat Najar geopereerd moet worden en enkele maanden buiten strijd zal zijn.

De 24-jarige rechterflankspeler, sinds januari 2013 aan de slag in Brussel, kwam dit seizoen nog maar in twee wedstrijden in actie voor Anderlecht. In september speelde hij achtereenvolgens mee in de competitiewedstrijd thuis tegen Lokeren (3-2) en de Champions League-partij bij Bayern (3-0). In Beieren liep hij een scheur in de hamstrings op.

Najar kon ook vorig seizoen al amper meespelen bij Anderlecht. In de zomer van 2016 herstelde hij nog van een kruisbandblessure, waarna dit voorjaar een bovenbeenblessure roet in het eten gooide.

Zieke doelman

Ook geen Frank Boeckx vandaag op de oefenvelden in Neerpede, de doelman moest ziek afhaken voor de training. Het valt nog af te wachten of Boeckx op tijd hersteld raakt voor de wedstrijd van aanstaande vrijdagavond tegen KAS Eupen.