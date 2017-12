Anderlecht bereikt akkoord met Marc Coucke over overname

Marc Coucke zal Anderlecht overnemen. Dat bevestigt de landskampioen zelf. Coucke is momenteel al voorzitter van KV Oostende. Dat wil zeggen dat onder meer Paul Gheysens en Wouter Vandenhaute in het zand bijten. Volgens voorzitter Roger Vanden Stock is de keuze voor Coucke de beste voor de toekomst van de club. “De nieuwe meerderheid/eigenaars hebben me overtuigd dat ze écht begaan zijn met de toekomst van deze club, zijn jeugd, zijn spelers, zijn medewerkers en – zeker niet onbelangrijk – zijn supporters”, zegt hij.

“De Raad van Bestuur heeft alle ontvangen biedingen grondig bestudeerd. Na dit onderzoek heeft de RVB unaniem besloten om exclusieve onderhandelingen te voeren met de heer Marc Coucke”, laat Anderlecht weten. Dat is opvallend, want Coucke is ook voorzitter van eersteklasser KV Oostende. Daar werd het personeel al op de hoogte gebracht van de beslissing. De huidige aandeelhouders van Anderlecht zouden aan boord blijven. Vrijdag om 15u geven Coucke en zijn nieuwe aanwinst tekst en uitleg over de overname.

Tevreden Vanden Stock

RSCA-voorzitter Roger Vanden Stock is tevreden met de keuze voor Marc Coucke en de verankering met de vroegere aandeelhouders: “Ik ben verheugd met de beslissing van de Raad van Bestuur om de club over te laten aan de Heer Coucke, samen met de aandeelhouders die aan boord blijven. Zij bieden samen de beste garantie op een succesvolle toekomst, waarin RSC Anderlecht het hoogste doel zal kunnen nastreven in België en een rol van betekenis zal blijven spelen in Europa”, aldus de voorzitter in het officiële communiqué. “De nieuwe meerderheid/eigenaars hebben me overtuigd dat ze écht begaan zijn met de toekomst van deze club, zijn jeugd, zijn spelers, zijn medewerkers en – zeker niet onbelangrijk – zijn supporters. Zowel hun sportieve visie als hun financiële draagkracht laten het beste verhopen. Ik kijk met veel plezier terug op het beleid van mijn vader en mijn familie. Maar het is nu tijd om de scepter over te dragen, zodat RSC Anderlecht voor altijd RSC Anderlecht mag blijven.”

Coucke

Het was geen makkelijke knoop die de Raad van Bestuur van Anderlecht moest doorhakken: die moest kiezen tussen een bod van de familie Gheysens, een groep investeerders die zich rond Wouter Vandenhaute had geschaard en een bod van Jan Peeters, een studievriend van Marc Coucke die jarenlang Chief Financial Officer bij diens bedrijf Omega Pharma was. De geruchten dat Peeters samen met Coucke de club zouden overnemen deden toen al de ronde, maar werden nergens bevestigd. Tot er om 16u25 een mededeling kwam van Anderlecht zelf.

Michaël Verschueren?

Over de verdere toekomst van de landskampioen blijft het nog stil: wie de leiding van de club zal overnemen, de stadionplannen, het blijven open vragen. Wel werd in de wandelgangen meermaals de naam Michaël Verschueren nadrukkelijk naar voren geschoven als manager. Hij zou daarmee in de voetsporen van vader Michel treden, van 1980 tot 2003 manager bij paars-wit. Michel Verscheuren was vandaag in het Constant Vanden Stockstadion maar weigerde voorlopig commentaar. “Ik ga niks zeggen dat me in een lastig parket kan brengen. Nog een nachtje slapen en dan volgt een woordje uitleg. Met geduld komt alles.”

Onderstaande tekst verscheen letterlijk de site van Anderlecht:

