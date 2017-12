De Condé over nieuwbakken Genk-coach Clement: “Philippe past perfect bij de club”

Brussel - Technisch directeur Dimitri De Condé was verheugd woensdag zijn nieuwe trainer te kunnen voorstellen. “Philippe Clement was onze eerste keuze, hij is de perfecte coach voor Racing Genk”, toonde De Condé zich enthousiast.

“We waren op zoek naar een trainer, die de Belgische competitie kent”, opende de TD. “In het beste geval was het dan ook nog een Belg. Philippe Clement paste het best bij ons profiel en we zijn dan ook heel blij dat we hem konden strikken. Philippe heeft een verleden bij de club, past bij onze speelstijl en begrijpt de supporters. Zijn persoonlijkheid past ook nog eens uitstekend bij de club. Philippe staat voor voetbal met een positieve benadering, dat heeft hij bij Waasland-Beveren laten zien. Ik zie in hem in potentie een trainer voor de absolute top. Hopelijk kan hij onze club daarnaartoe brengen.”

Het bestuur wilde niet bevestigen dat Clement bij het mislopen van play-off I opnieuw ter discussie komt te staan. “Dat zijn vragen die nu absoluut niet aan de orde zijn”, aldus algemeen directeur Patrick Janssens. “We gaan voorzichtig zijn met onze ambities uit te spreken. Op het einde van de competitie zullen we zien waar we staan. Philippe krijgt nu de kans om zich eerst rustig in te werken.”