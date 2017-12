Marc Coucke reageert: “Zeer fier op Anderlecht”

Marc Coucke wordt de nieuwe eigenaar van Anderlecht. De club koos zijn voorstel uit en wil voor het einde van het jaar een definitief akkoord hebben met de flamboyante zakenman. Die reageerde op het nieuws op Twitter. Hij plaatste ook een reactie op de site van KV Oostende, om de fans gerust te stellen dat hij de club niet aan zijn lot zal overlaten.

De huidige voorzitter van KV Oostende is uiteraard zeer tevreden met de overname. “Ik ben zeer fier op en ambitieus met RSC Anderlecht!! Samen met het bestuur, fans, sponsors en team op naar mooie tijden”, aldus Coucke.

De zakenman gaf ook meteen aan dat hij aandelen van Oostende zal doorgeven. “Ik blijf fan van Oostende. Er lonkt een mooie toekomst voor beide clubs.”

Reactie op site Oostende

Marc Coucke plaatste zopas een reactie op de site van KV Oostende, de club die hij dus zal verlaten. “KV Oostende is de club van mijn hart. Ik ben er sinds mijn vijfde al supporter en dat zal uiteraard altijd zo blijven. De komende dagen zullen we zowel met RSC Anderlecht als met KV Oostende de nieuwe toekomstplannen uitrollen. Het is nu evenwel nog te vroeg om daarover al alle details te kunnen geven. We zullen er hoedanook voor zorgen dat KV Oostende verder kan worden uitgebouwd, met extra verankering die past bij het profiel en de ambities van de club. Dat alles in de lijn die de voorbije jaren werd uitgezet.”

Stad Oostende noemt vertrek Coucke “klap in gezicht van KVO”

De stad Oostende is niet opgezet met de overname van RSC Anderlecht door Marc Coucke, de voorzitter van KV Oostende. Dat zeggen burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a) en schepen van Sport Arne Deblauwe (sp.a) woensdag in een gemeenschappelijk bericht. De kuststad wil zo snel mogelijk duidelijkheid.

“Marc Coucke heeft KV Oostende terug op de kaart gezet, heeft heel wat in de club en bij de supporters teweeggebracht. Hij zorgde voor een positieve vibe rond het Oostendse voetbal”, opent Oostende nog positief. “Maar wat er nu gebeurt, is toch wel een klap in het gezicht van de trouwe supporters, de medewerkers en vrijwilligers die hun hart en ziel in deze voetbalploeg leggen.”

Oostende stelt zich ook vragen bij de redenen. “Het feit dat dit zomaar midden in de voetbalcompetitie kan, toont eigenlijk aan dat het niet om de sport, maar om het geld draait. Dit komt dubbel zo hard aan. Nu moeten we vooral kijken naar de toekomst en zullen we zo snel als mogelijk met de betrokken partijen rond de tafel zitten om te bekijken wat er nu verder moet gebeuren”, aldus Vande Lanotte en Deblauwe.