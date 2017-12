Terugblik op twee generaties Vanden Stock: alleen een diepe buiging is gepast

Of voorzitter Roger Vanden Stock (75) nog een ‘uitloopperiode’ wacht, is vandaag hoogst onzeker. Maar met de verkoop van RSC Anderlecht aan Marc Coucke is duidelijk dat er een einde komt aan het tijdperk-Vanden Stock: in 1971 werd Constant voorzitter, in 1996 volgde Roger hem op. Anderlecht heeft afgelopen 46 jaar onwaarschijnlijk veel te danken aan de twee generaties Vanden Stock. Bijna alles.

Anderlechtvoorzitter Roger Vanden Stock, 75 intussen, in zijn voorwoord in het prestigieus naslagwerk ‘RSC Anderlecht’ in 2013: “Mijn familie en ik zijn onlosmakelijk verbonden met Royal Sporting Club ...