Dit weten we al over de stunt van Marc Coucke, de nieuwe baas van Anderlecht

Wat een verrassing: Marc Coucke wordt de nieuwe eigenaar van voetbalclub Anderlecht. Dat hebben de Belgische landskampioen en de flamboyante zakenman zelf bevestigd. Dit weten we al over de overname:

Wat is er precies beslist?

De hoofdaandeelhouders van Anderlecht hebben woensdagmiddag een akkoord gevonden met Marc Coucke. Hij krijgt de meerderheid van de aandelen en wordt dus de nieuwe eigenaar van de club. Een belangrijk aspect van de deal, die nog verder uitgewerkt moet worden, is dat de huidige aandeelhouders aan boord zullen blijven. Daardoor wil de club de continuïteit verzekeren.

Het is niet duidelijk of Coucke nog andere investeerders rond zich heeft. Mogelijk zou hij deel uitmaken van de groep rond Jan Peeters. Michael Verschueren, zoon van ex-Anderlechtmanager, zou mogelijk de dagelijkse leiding in de club krijgen.

Hoe groot is de verrassing?

Onze krant pakte woensdagochtend al uit met de verrassende naam van Jan Peeters, de voormalige rechterhand van Marc Coucke bij Omega Pharma. De geruchten dat Peeters samen met Coucke de club zouden willen overnemen deden woensdagvoormiddag de ronde, maar werden nergens bevestigd. Tot er om 16.25 uur een mededeling kwam van Anderlecht zelf.

Wie waren de concurrenten van Coucke?

Wouter Vandenhaute, baas van Woestijnvis en Flanders Classics, had na een spaakgelopen samenwerking met Ghelamco-baas Paul Gheysen samen met enkele Belgische investeerders een bod van 45 miljoen gedaan voor 60% van de aandelen. Een andere bekende naam in de groep rond Vandenhaute die zich “vrienden van Anderlecht” noemde, is Johnny Thijs, de voormalige ceo van Bpost.

Ghelamco-baas Paul Gheysens, de sterke man bij voetbalclub Antwerp, was een outsider omdat er veel tegenkanting was tegen zijn komst. Hij liet zijn kinderen Michael (35), Simon (34) en Marie-Julie (23) het bod plaatsen. Zo hoopte hij meer kans te maken op de aandelen. Omdat het huwelijk met Vandenhaute op de klippen liep, schakelde de businessman dan maar Luciano D’Onofrio in om met paars-wit te onderhandelen.

De steenrijke Oezbeekse Rus Alisher Usmanov, waar in het begin sprake van was, zou geen bod ingediend hebben.

Hoe reageert Marc Coucke?

Coucke reageerde voorlopig enkel via Twitter. “Ik ben zeer fier op en ambitieus met RSC Anderlecht!! Samen met het bestuur, fans, sponsors en team op naar mooie tijden”, aldus Coucke. Hij bedankte iedereen ook voor de massale felicitaties.

Wat gebeurt er met KV Oostende?

Marc Coucke is momenteel eigenaar en voorzitter van een andere eersteklasseclub, KV Oostende. Dat mag hij niet combineren met een functie bij Anderlecht. Coucke bracht Luc Devroe en Patrick Orlans net nadat het nieuws uitlekte op de hoogte. Daarna sprak Orlans het personeel van Oostende toe.

De zakenman gaf in zijn reactie op Twitter meteen aan dat hij aandelen van Oostende zal doorgeven. “Ik blijf fan van Oostende. Er lonkt een mooie toekomst voor beide clubs.” Een naam die circuleert is die van Bart Versluys, die ook al het nieuwe stadion van de club bouwde.

Hoe reageert de huidige voorzitter van Anderlecht?

RSCA-voorzitter Roger Vanden Stock is naar eigen zeggen “verheugd” met de keuze voor Marc Coucke en de verankering met de vroegere aandeelhouders: “Zij bieden samen de beste garantie op een succesvolle toekomst, waarin RSC Anderlecht het hoogste doel zal kunnen nastreven in België en een rol van betekenis zal blijven spelen in Europa”, aldus de voorzitter in het officiële communiqué. “De nieuwe meerderheid/eigenaars hebben me overtuigd dat ze écht begaan zijn met de toekomst van deze club, zijn jeugd, zijn spelers, zijn medewerkers en – zeker niet onbelangrijk – zijn supporters. Zowel hun sportieve visie als hun financiële draagkracht laten het beste verhopen. Ik kijk met veel plezier terug op het beleid van mijn vader en mijn familie. Maar het is nu tijd om de scepter over te dragen, zodat RSC Anderlecht voor altijd RSC Anderlecht mag blijven.”

Wat mogen we nog verwachten?

De deal is officieel, maar veel reacties vanuit het paars-witte kamp zullen er vandaag niet meer komen. De club geeft in het communiqué mee dat er vrijdag een persconferentie wordt ingelegd.

“RSCA Voorzitter en de heer Coucke zullen vrijdag om 15 uur ter beschikking staan van de media. De club en de heer Coucke onthouden zich tot dan van alle commentaar.”