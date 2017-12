Oostende zal een nieuwe eigenaar krijgen, en er is al een bekende gegadigde

Anderlecht wordt het nieuwe speeltje van zakenman Marc Coucke. Dat betekent dat KV Oostende een nieuwe eigenaar zal krijgen, want twee clubs in dezelfde competitie bezitten mag niet. Coucke gaf zowel op Twitter als op de website van de Kustploeg aan dat hij zijn aandelen zal overdragen. Bart Versluys wordt alvast genoemd, bij de club maken ze zich geen zorgen over de toekomst.

Patrick Orlans reageerde bij Radio 1 op de keuze van Coucke. “Het is een zakelijke beslissing. We weten dat hij investeert in bepaalde zaken, dat doet hij nu in de toch wel grootste club van België. Hij heeft naar mij de duidelijke boodschap gegeven dat de continuïteit zal gewaarborgd blijven. Dat is misschien niet evident om te begrijpen, maar Oostende blijft de club van zijn hart. Oostende zal niets tekort komen. We genereren een budget van 18 miljoen euro, evenveel als clubs Lokeren en Zulte Waregem. Oostende kan op zijn eigen benen staan.”

Bart Versluys kandidaat bij Oostende

Coucke zal zijn aandelen van KVO dus moeten doorgeven. Eén van de namen die meteen in beeld is, is die van Bart Versluys. Hij is een serieuze optie om de nieuwe eigenaar van de Kustploeg te worden. Bart Versluys is als eigenaar van Versluys Bouwgroep al verbonden met Oostende, waar zijn bedrijf sponsor is en het nieuwe stadion neerzette. Dat stadion draagt ook de naam Versluys Arena.

Bart Versluys (l.) en Marc Coucke deden eerder al zaken. Foto: dji

KBVB volgt dossier op, maar ziet nog geen reden om in te grijpen

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) reageert afwachtend op het woensdag uitgebrachte nieuws over Marc Coucke, die een gooi doet naar het hoofdaandeelhouderschap bij RSC Anderlecht.

Het bondsreglement verbiedt een entiteit om eigenaar te zijn van twee clubs die in dezelfde competitie actief zijn. Marc Coucke, al hoofdaandeelhouder en voorzitter van KV Oostende, verzekerde zich van het exclusief onderhandelingsrecht met RSC Anderlecht, maar het bondsreglement kan nog roet in het eten gooien.

“Anderlecht is nog niet verkocht, dus voorlopig is er nog geen reden om in te grijpen. We volgen het dossier op”, zei Stefan Van Loock van de KBVB.