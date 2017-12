Marc Coucke, van schatrijke kunstverzamelaar tot schlagerzanger en de polonaise

Maak u geen illusies: de nieuwe overnemer van topclub Anderlecht is schatrijk. Zijn vermogen wordt rond het miljard euro geschat. Die rijkdom toonde hij nog in september toen hij voor het Vier-programma Gert Late Night een rondleiding gaf in zijn kunstcollectie. De locatie van dat privémuseum hield hij angstvallig geheim: gasten Jacques Vermeire en Frances Lefebure werden er geblinddoekt heengevoerd. En Coucke wordt als voorzitter ook de tegenpool van Roger Vanden Stock. De flamboyante zakenman laat namelijk geen gelegenheid onbenut om zich in de schijnwerpers te zetten. Zo bracht hij zijn eigen single uit en danst hij geregeld de polonaise. Dat Coucke een stijlbreuk wordt met Vanden Stock staat vast.

Couckenbak

De single die Coucke samen met Steve Tielens uitbracht in 2015

Fuifbeest Coucke

Na een match tegen Standard ging Coucke in 2014 helemaal uit de bol.

De Polonaise

Coucke zat ook een tijdlang in het wielrennen, toen hij met het bedrijf Omega Pharma de Quick Step-wielerploeg van manager Patrick Lefevere sponsorde. In die hoedanigheid liet hij zich opmerken in het Eén-programma Vive Le Vélo. Terwijl ritwinnaar Tony Martin werd geïnterviewd, zette Coucke een polonaise op, live op televisie.