Tifosi Lazio Roma doen scheidsrechter proces aan

Een groep fanatieke supporters van Lazio Rome daagt de scheidsrechter en de videoref van de verloren wedstrijd tegen Torino voor de rechter. Ze vinden dat de twee zich schuldig hebben gemaakt aan twee scheidsrechterlijke fouten.

Volgens het advocatenbureau Previti werd “in naam van een groep tifosi van Lazio” een voorstel tot minnelijke schikking verzonden naar scheidsrechter Piero Giacomelli en videoref Marco Di Bello, “een eerste stap voordat een dagvaarding volgt”.

Op 11 december won Torino met 1-3 bij het team van Jordan Lukaku op de zestiende speeldag in de Serie A. Na afloop voelde Lazio zich bestolen. Vlak voor de pauze werd Lazio-spits Ciro Immobile uitgesloten door Giacomelli na een vermeende kopstoot aan het adres van Nicolas Burdisso. De scheidsrechter nam die beslissing na het raadplegen van de videobeelden. Net voordien was er geen bestraffing van een handsbal van Torino-aanvaller Iago Falqué in het eigen strafschopgebied.

De keuzes van de scheidsrechter zorgden voor woede bij zowel spelers, supporters, voorzitter Claudio Lotito als trainer Simone Inzaghi. Het advocatenbureau van de fanatieke supporters laat weten dat het volgens hen gaat om “een ernstige professionele verantwoordelijkheid” die op de verkeerde manier is ingevuld bij het niet sanctioneren van de handsbal. Ze vinden dat “de geleden schade aan elke tifoso moet worden vergoed” en dat ze “geraakt zijn in hun recht om hun sportieve passie te beleven.”

De fans bekoelden eerder hun woede al op de ref. Toen ze de dag na de wedstrijd ontdekten dat hij een café uitbaat, gaven veel fans de bar een slechte beoordeling online. Daardoor zakte de algemene beoordeling op TripAdvisor naar één ster.

Foto: Photo News

Foto: Photo News