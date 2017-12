Dat ligt gevoelig: Marc Coucke is fan van… Club Brugge

Marc Coucke, de nieuwe baas van Anderlecht, is fan van rivaal Club Brugge. Dat liet hij de voorbije jaren al enkele keren optekenen in verschillende interviews. Naar eigen zeggen werd hij in 2004 zelfs lid van de vzw. “Als ik echt supporter wil zijn, ga ik naar Oostende. Wil ik goed voetbal zien, ga ik naar Club”, zei hij toen.

Zo zei de ondernemer in een interview in onze krant in 2007 al dat zijn hart “blauw-zwart is”. En toen deze krant een jaar later begon over Kamagurka en KV Oostende, vulde Coucke zelf aan. “Ik kwam Kamagurka wel eens tegen op een vernissage. En ik ken hem via KV Oostende waarvan hij net als ik al jarenlang een hevig supporter is. Wilt u nog noteren dat ik een even groot supporter ben van Club Brugge? Dat daar geen misverstanden over bestaan.”

Coucke liep in die periode, toen hij KV Oostende nog niet had overgenomen, te koop met zijn liefde voor Club. Hij werd in 2007 ook opgevoerd door Sport/Voetbalmagazine over Club Brugge. “Een jaar of tien geleden ging ik er voor het eerst kijken, sinds een jaar of zes beschouw ik me als supporter. Niet meer zoals je als kleine jongen voor een team supportert. Als ik echt supporter wil zijn, ga ik naar Oostende. Wil ik goed voetbal zien, ga ik naar Club. Geleidelijk ben ik een echte supporter geworden, drie jaar geleden werd ik zelfs lid van de vzw. Alle topmatchen probeer ik mee te maken, ook de Europese verplaatsingen.”

Bij Anderlecht zijn ze wat dat betreft echter wel meer gewoon. In de jaren ‘60 liep Constant Vanden Stock, de ex-voorzitter naar wie het Anderlecht-stadion nu vernoemd is, zelfs een jaartje over naar Club Brugge.Eén jaar lang was hij daar technisch directeur, om in 1969 definitief terug te keren naar de hoofdstad.