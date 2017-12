Wat mogen de Anderlechtsupporters van Coucke verwachten? Een analyse van onze chef voetbal

Anderlecht blijft in Belgische handen en daar mag ons voetbal best blij om zijn. Dat het een goede bekende is, stelt paars-wit tevens gerust. Maar Marc Coucke zal zeer snel in de gaten krijgen dat Anderlecht en KV Oostende mijlenver uit elkaar staan. Onemanshows na een nederlaag worden in het Vanden Stock-stadion niet gesmaakt. "Gedaan met Couckenbak', nu wordt het bittere ernst."

Het is charmant hoe sommige mannen op leeftijd toch gewoon jongens blijven. Dat was ons idee toen Marc Coucke vijf jaar geleden KV Oostende kocht. In zijn jonge jaren was het wellicht een miniatuurspoorwegcomplex ...