Torfs wil samenwerking met Bol.com stopzetten

Wouter Torfs, van de gelijknamige schoenenketen, roept de Belgische consumenten op om beter na te denken bij de aankopen die ze online doen. In ‘De Afspraak’ kwam hij een woordje uitleg geven over dat opmerkelijke verzoek én volgde nog een opvallende uitspraak: “Wij overwegen heel serieus om de samenwerking met Bol stop te zetten.” En dat terwijl er vandaag meer dan 16.000 producten van Torfs op diezelfde website worden aangeboden. Een slimme zet of net niet?

In een opmerkelijke brief trokken vijf CEO’s van grote Belgische bedrijven gisteren aan de alarmbel: ze hebben er genoeg van dat de Belgische consument steeds vaker naar buitenlandse webwinkels surft om aankopen te doen. Zeker tijdens de kerstdagen is dat een veel voorkomend fenomeen.

Onder meer Wouter Torfs, van schoenenwinkels Torfs, wil dat de Belg ook effectief Belgisch koopt. “Het is niet omdat een website eindigt op .be, dat het Belgisch is,” klonk het onder meer stellig in ‘De Afspraak’ op Canvas. “Dat zijn vaak ook buitenlandse websites, die hier geen vennootschapsbelasting betalen en ook geen Belgen tewerkstellen. Er zou meer moeten stil gestaan worden over waar men precies koopt, want is het wel de job van je buurman die er vanaf hangt.”

Gewoontedieren

Ook Gino Van Ossel, professor in marketing aan de Vlerick Business School, erkent het probleem. Maar volgens hem gaat het bij Belgen niet enkel over een dieper bewustzijn of het verder nadenken over aankoopgedrag. “We weten wel degelijk waar we kopen, we vinden het gewoon niet zo belangrijk,” zegt Van Ossel. “Klanten kopen niet met hun verstand, het zijn gewoontedieren. Voor bepaalde producten kiezen we een webshop die geweldig succesvol is, zo kijken we snel naar CoolBlue voor elektronica en naar Zalando voor schoenen.”

Volgens de professor kiezen we ook voor het gemak. “Eens je een account hebt op bijvoorbeeld Bol.com, ga je daar als consument veel gemakkelijker opnieuw naar toe.”

Trein gemist

De ­recente cijfers van Twinkle, een magazine over e-commerce, vormen de aanleiding voor Torfs’ pleidooi. Het stelde een top honderd samen van de grootste webshops in ons land, pas op plaats zes duikt het eerste Belgische bedrijf op. Amazon, Coolblue, Bol.com, Zalando en Mediamarkt gaan voor.

Torfs lijkt met zijn open brief, waarin ook Frans Colruyt (Colruyt), Bart Claes (JBC) en Luc Van Mol (ZEB) aan dezelfde kar trekken, de schuld volledig bij de consument te leggen. Toch weerlegt de CEO dat in ‘De Afspraak’. “We moeten natuurlijk ook de hand in eigen boezem steken,” klinkt het. “Ik denk dat we als Belgische onderneming jaren te bescheiden of te weinig chauvinistisch zijn geweest. We hebben te weinig gecommuniceerd over onze eigen webshops.”

Waarom het daar dan precies is misgelopen? “Misschien vanuit het standpunt dat iedereen ons wel kent in Vlaanderen,” zegt Torfs. “En dat is ook echt zo, maar daarom weet de consument nog niet dat we óók een webshop hebben. En ondertussen hebben we voor een stuk de kaas van ons brood laten eten door de Zalando’s en Bols van deze wereld. We hebben de trein gemist.”

Belgische Bol

Op Bol.com worden meer dan 16 miljoen producten verkocht, ook Torfs biedt er meer dan 16.000 aan. Maar aan dat verhaal komt mogelijk snel een einde. “Wij overwegen heel serieus om die samenwerking te beëindigen. Het zijn niet de klanten van Torfs, maar de klanten van Bol. Hoe meer we daar verkopen, hoe meer we eigenlijk verliezen.”

Een kant-en-klare oplossing kan noch de CEO van de schoenenketen, noch de marketing professor geven. Ideeën zijn er wél. “De geesten zijn rijp om na te denken over een eigen Belgische Bol of Belgische Zalando,” klinkt het. “Laten we realistisch blijven: die winkels verslaan, dat is onmogelijk. Maar de consument erop wijzen dat wij een beter assortiment kunnen bieden, meer aangepast aan lokale smaak door de kennis van de nationale markt, kan werken. We kunnen meer inzetten op service en op het retourneren van miskopen naar stedelijke winkels. En ook onze geloofwaardigheid: dat mensen hier werken in sociaal goede omstandigheden. Dat is toch een verhaal dat er ook mag zijn?”

Op de vraag of dergelijk initiatief van eigen bodem nog kans maakt, is Torfs duidelijk: “Dat is ondernemen!”

In onderstaand fragment uit ‘De Afspraak’ geeft onder anderen Torfs een woordje uitleg.