Engelse rode lantaarn Swansea ontslaat trainer Paul Clement

Swansea City heeft lang geduld gehad met Paul Clement, maar de hekkensluiter in de Engelse Premier League heeft de trainer woensdagavond ontslagen. De club uit Wales staat twintigste en laatste met twaalf punten uit achttien duels.

“Van trainer veranderen halverwege het seizoen is het laatste wat de club wilde, maar we konden het niet langer uitstellen”, lichtte voorzitter Huw Jenkins het besluit toe. “We hebben vorig jaar drie trainers versleten en wilden om die reden Paul zoveel mogelijk respijt geven, maar we hebben nu niet meer het gevoel dat hij de zaken nog kan keren.”

Clement werd begin dit jaar aangesteld als opvolger van de ontslagen Bob Bradley. In de jaren daarvoor werkte hij als assistent van de Italiaanse trainer Carlo Ancelotti bij grote clubs als Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid en Bayern München.