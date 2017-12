Club Brugge-spits Wesley Moraes was even persona non grata bij Club Brugge toen hij zich in de met 5-0 gewonnen topper tegen Anderlecht aanstelde omdat hij een penalty niet mocht zetten van kapitein Ruud Vormer. Trainer Ivan Leko kon er niet mee lachen en haalde de Braziliaan bijna meteen naar de kant, Wesley liet daarop zijn onvrede uitgebreid blijken. Maar tegen KV Mechelen was alles weer koek en ei: Wesley mocht starten, ramde de 0-2 in doel… en ging uitgebreid vieren met zijn trainer.