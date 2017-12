Assistent Jean-Louis Gasset wordt hoofdtrainer van Saint-Etienne

De Franse eersteklasser Saint-Etienne heeft woensdag beslist om Jean-Louis Gasset (64) tot hoofdcoach te benoemen. Dat laat de club weten op zijn website.

Gasset is al de derde coach die dit seizoen de leiding krijgt bij Saint-Etienne. De Spanjaard Oscar Garcia werd op 15 november de laan uitgestuurd, onder zijn opvolger Julien Sablé werd Gasset assistent. Sablé pakte twee op achttien en moet nu eveneens opkrassen. De club laat weten zijn “professionalisme en moed in een extreem moeilijk context te waarderen”.

Saint-Etienne, zestiende na achttien speeldagen, legt zijn lot nu in handen van Gasset. “We rekenen op zijn ervaring en competenties om een delicate sportieve situatie om te draaien”, klinkt het in een mededeling. Eerder was Gasset al assistent onder Laurent Blanc bij Bordeaux, PSG en de Franse nationale ploeg.