Lukaku en Man United met schaamrood op de wangen onderuit, Chelsea dankt Hazard voor geniale assist

Manchester United heeft een pijnlijke nederlaag geleden in de Carabao Cup. The Red Devils lieten zich op het veld van Bristol City verrassen en liggen uit het bekertoernooi. Chelsea heeft zich wel geplaatst voor de volgende ronde. The Blues hadden wel niet veel overschot tegen Bournemouth, maar na een geniale assist van Hazard bezorgde Morata zijn ploeg alsnog de zege.

José Mourinho gooide niet zijn beste elftal voor de leeuwen tegen tweedeklasser Bristol City, maar een B-ploeg kunnen we het ook niet noemen. Met Zlatan Ibrahimovic, Marcus Rashford, Paul Pogba en Anthony Martial stond er een sterke ploeg op het veld. Maar Manchester United beet zijn tanden stuk op de stugge defensie van Bristol. Aan de rust stond het nog steeds 0-0. Na de pauze moesten The Red Devils de klus dan maar klaren, maar de goal viel aan de overkant. Doelman Romero was kansloos op een schitterende knal van Bryan, Man United op achterstand.

Echt lang kon Bristol niet genieten van die voorsprong, want zeven minuten na het doelpunt zette Zlatan zich achter een vrije trap. De Zweed trapte die niet al te best, maar de thuisdoelman liet zich verrassen door de stuit en het meer ging tegen de touwen: 1-1.

Erop en erover zou je dan denken, Mourinho bracht Lukaku en Mkhitaryan tussen de lijnen. Maar die ingrepen hielpen niet, integendeel. In de blessuretijd was het Bristol City dat de kwalificatie veilig stelde. Smith werd met een boogballetje alleen voor doel gezet en faalde niet. Hij knalde de 2-1 tegen de touwen, Manchester United is uitgeschakeld.

Chelsea wel geplaatst voor volgende ronde

Op Stamford Bridge kreeg Chelsea het bezoek van laagvlieger Bournemouth. Michy Batshuayi kreeg een basisplaats van Antonio Conte, Hazard begon samen met Morata op de bank. De eerste helft verliep volgens plan voor The Blues. Willian opende na dertien minuten de score, de 1-0 was ook de ruststand.

Op het uur bracht Conte Hazard tussen de lijnen, er leek geen vuiltje aan de lucht. De reguliere speeltijd verstreek en de zege leek binnen, maar dan was daar plots de 1-1. Gosling verraste doelman Caballero en het stond gelijk. Chelsea leek niet meer te ontsnappen aan verlengingen maar dan stond Hazard op. Met een prachtig hakje bediende hij Morata en de Spanjaard deed wat hij het best kan: scoren. Chelsea won zo met 2-1 en stoot door.