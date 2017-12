KV Mechelen kreeg twee terechte rode kaarten tegen Club: bekijk ze hier

KV Mechelen kende woensdagavond een dramatische avond tegen Club Brugge. De Mechelenaars verloren niet enkel kansloos met 0-3, ze beëindigden de match ook met negen spelers na twee rechtstreekse rode kaarten. De uitsluiting van Seth De Witte kwam er op slag van rust na een te late tackle op het been van Wesley. De rode kaart voor aanvaller Hassane Bandé kwam er in de 92e minuut. Extra zuur dus voor de jonge aanvaller, die in zijn enthousiasme/frustratie te fel doorging op de voet van Diaby.