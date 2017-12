Hoe Coucke iedereen dribbelde en Anderlecht kocht. Een reconstructie van een onwaarschijnlijke machtsgreep

Verrassing alom. Met een bod van circa 70 miljoen op 70 procent van de aandelen wordt Marc Coucke (52) de nieuwe baas bij Anderlecht en hij neemt ook de schulden (30 miljoen) van de Brusselse club over. De zakenman won het pleit na een erg strategisch spel. In alle stilte. In amper dertien dagen werd de deal beklonken. Een reconstructie.

Gisterenmiddag, 15.50 uur. In Durbuy rinkelt de telefoon van Marc Coucke. De zakenman verblijft al de hele dag in Le Sanglier Des Ardennes, het hotel/restaurant dat hij bezit in het kleinste stadje van ...