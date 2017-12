‘Zoon van’ is Couckes topkandidaat om dagelijkse leiding bij Anderlecht over te nemen

Vijftien jaar nadat vader Michel afzwaaide als manager van Anderlecht staat zoon Michael Verschueren klaar om de dagelijkse leiding van de club over te nemen. Verschueren junior is de bedenker van het overnameplan en in het zog van de nieuwe eigenaar Marc Coucke kan de 47-jarige ondernemer zijn levensdroom waarmaken.

Wat mogen de Anderlechtsupporters van Coucke verwachten? Een analyse van onze chef voetbal.

Hoe snel zal Marc Coucke zijn stempel drukken op het nieuwe Anderlecht? Mensen die dicht bij de West-Vlaamse zakenman staan, vermoeden dat hij in eerste instantie het huidige management aan boord zal houden. “Maar als hij het nodig vindt, zal hij niet aarzelen om in te grijpen”, zo is te horen. De naam die het nadrukkelijkst circuleert als nieuwe algemeen manager is die van Michael Verschue­ren, de zoon van.

Michael Verschueren droomt al lang van een meer prominente rol in het huis waar zijn vader jarenlang de familie Vanden Stock diende. Hij kocht zich voor tien procent in de club in en leek ook even op weg om naast Herman Van Holsbeeck de zakelijke leiding van de club in handen te krijgen. Hij profileerde zich op het stadiondossier en leek een van the coming men binnen het paars-witte huis.

Dat veranderde toen Inbev-baas Alexandre Vandamme zijn vertrouweling Jo Van Biesbroeck introduceerde. Verschueren verdween naar de achtergrond. In deze overname speelde hij de rol van locomotief voor Marc Coucke. Verschueren junior wordt gezien als de architect van dit overnameplan. Nu het tot een goed einde werd gebracht, mag hij een compensatie verwachten op het beleidsniveau.

De jongste jaren hield Verschueren zich voor Anderlecht meer bezig met de internationale dossiers. Sinds 2013 is hij bestuurslid van de ECA, de European Club Association. In die belangenvereniging voor (rijke) clubs werkt hij nauw samen met grootheden als Ed Woodward (CEO Manchester United), Josep Maria Bartomeu (voorzitter Barcelona), Nasser Al-Khelaifi (eigenaar PSG), Edwin van der Sar (Ajax) en de familie Agnelli (Inter). Hij controleert er zelfs de financiën. De hervorming van de Europese clubcompetities is een van zijn persoonlijke projecten. Daarnaast is hij professioneel actief als mede-eigenaar van een vastgoedkantoor en CEO van een reclamebureau.

Ex-RWDM

Ooit was Verschueren junior voorbestemd om een andere weg in te slaan. Hij voetbalde als 9-jarige bij RWDM en werd er getraind door toenmalig vedette Johan Boskamp. Toen vader Michel RWDM ruilde voor Anderlecht ging Michael tegen zijn zin mee.

Michel Verschueren wilde zijn zoon gewoon Michel noemen, maar botste op een njet van een Vlaamsgezinde gemeenteambtenaar, zo wil de overlevering. Michael Verschueren ging economie studeren en begon een carrière als ondernemer. In zijn vrije tijd is hij geen onaardig tennisser. Zo speelde hij nog dit jaar de finale van het junioren-veteranen-tornooi van TC Pajottenland.

Michael Verschueren naast Michel Verschueren Foto: Photo News

Zijn prominente rol in de aandelenverkoop aan Marc Coucke geeft ­Verschueren de kans zich opnieuw op de voorgrond te plaatsen. Het is uitkijken met welke stijl hij de club zal leiden. “Mijn vader was de harde manager, ik overleg meer”, zei hij in een recent interview in Voetbalmagazine. “De Verschueren die alles naar zijn hand zette, is niet meer van deze tijd. Vandaag ligt de beslissingsmacht niet meer bij één manager. Er is ook veel inmenging van buitenaf, van makelaars bijvoorbeeld. Het voetbal is veel complexer en er gaat veel meer geld om.”

Het is ook afwachten of Verschueren volgend seizoen een mandaat als gemeenteraadslid zal opnemen. Hij staat op de Open VLD-lijst in Dilbeek.