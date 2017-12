STVV start met Referee Academy

Sint-Truiden - Voetbalclub STVV start vanaf 3 januari met een Referee Academy. Jongens en meisjes tussen 12 en 18 jaar kunnen er terecht voor een gratis opleiding tot scheidsrechter. STVV werkt voor het project samen met ex-scheidsrechter Serge Gumienny.

STVV, Serge Gumienny en Scheidsrechters Gewest HasTrui willen met de Referee Academy de instapdrempel voor jonge voetballers zo laag mogelijk maken. “We willen een groep gedreven jongeren intensief begeleiden en opleiden tot scheidsrechter”, vertelt Gumienny. Het aantal scheidsrechters in Limburg daalt duidelijk. “Dat komt door vergrijzing, maar ook door vroegtijdige stopzetting”, zegt Glenn Rubens van HasTrui.

Met de Referee Academy hopen de partners veel jonge voetballiefhebbers aan te spreken. 3 januari start de eerste training. “Na twee trainingen willen we de jongeren al meteen laten proeven van een match”, aldus Rubens. “We willen kort op de bal spelen. De opleiding duurt uiterst twee jaar.” Na die twee jaar kunnen de jongeren kiezen om door te gaan. “Dan krijgen ze drie officiële cursussen en mogen ze na hun examen ook hun eerste officiële match fluiten”, verduidelijkt Rubens.

De trainingen tot scheidsrechter worden telkens begeleid door huidige of gewezen nationale refs. “We vinden het belangrijk om de jongeren in een beschermde omgeving te laten proeven van het scheidsrechter zijn”, zegt David Meekers, gedelegeerd bestuurder van STVV. “Ook spelers van andere clubs zijn trouwens welkom.”

Na dertig jaar als actief scheidsrechter, slaat Gumienny nu een andere weg in. “Het is een mooie gelegenheid voor mij om mijn ervaring door te geven aan de jeugd. Mijn droom is dat ten minste één Fifa-scheidsrechter uit Limburg gerekruteerd wordt. Want dat is belangrijk voor het Limburgse voetbal.”

Jongeren kunnen zich inschrijven voor de gratis opleiding via referee@stvv.com en via de website van de club.