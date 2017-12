Peruaan Paolo Guerrero kan dankzij strafvermindering naar WK

Brussel - De Wereldvoetbalbond heeft de dopingschorsing van de Peruaanse aanvaller Paolo Guerrero in beroep van één jaar tot zes maanden herleid. Dat maakte de FIFA woensdag bekend. De 33-jarige spits van het Braziliaanse Flamengo kan daardoor met zijn land naar het WK in Rusland (14 juni-15 juli).

Zijn schorsing voor alle competities is met terugwerkende kracht ingegaan op 3 november. Daardoor is hij net op tijd weer beschikbaar voor het WK, al zal hij tegen die tijd wel het nodige wedstrijdritme missen.

In de urine van Guerrero werden “in heel beperkte mate” sporen gevonden van cocaïne. De controle vond begin oktober plaats, na de WK-kwalificatiewedstrijd van Peru tegen Argentinië (0-0). Volgens de Peruaanse bond had Guerrero een middel gekregen tegen de griep. De bond en de speler verklaarden niet geweten te hebben dat dat middel verboden was. De onderzoekers troffen in zijn urine benzoylecgonine aan, wat de lever produceert bij de afbraak van cocaïne.

Peru kwalificeerde zich voor het eerst in 36 jaar voor het WK door Nieuw-Zeeland in de play-offs te verslaan. In Rusland neemt Peru het in groep C tegen Denemarken, Frankrijk en Australië op.