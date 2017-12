Tiki-taka: Club Brugge tikt de bal 35 (!) keer rond bij doelpunt van Diaby

Club Brugge demonstreerde woensdagavond op het veld van KV Mechelen zijn dominantie in de Jupiler Pro League. De leider walste 90 minuten over een onmachtige thuisploeg. Met als ultieme illustratie de 0-3 van Diaby. Aan dat derde doelpunt van Club Brugge ging een West-Vlaams stukje tiki-taka vooraf. Alle 10 veldspelers raakten de bal, die in totaal 35 keer rondging vooraleer Diaby moederziel alleen voor Coosemans de netten deed trillen.