Neymar tipt Rode Duivels als revelatie op WK 2018: “Zij kunnen verrassen”

De Braziliaanse voetbalvedette Neymar loopt hoog op met de Rode Duivels. De ploegmaat van Thomas Meunier bij PSG ziet België namelijk ver doorstoten op het WK, volgend jaar in Rusland. “Ze hebben een goede ploeg”, aldus Neymar in een interview met Red Bull.

Neymar werd afgelopen zomer met voorsprong de duurste speler ter wereld. De Braziliaan schittert bijna wekelijks bij PSG, dat hem losweekte bij Barcelona voor 222 miljoen euro. Volgende zomer hoopt hij met zijn Brazilië een gooi te doen naar de Wereldbeker in Rusland. “De grote favorieten zijn elke keer dezelfde: Brazilië, Argentinië, Spanje, Frankrijk en Duitsland zullen altijd het mooie weer maken. Maar ik vind dat België een uitstekende ploeg heeft en de Rode Duivels zouden wel eens de verrassing kunnen worden op het WK. Ik zie ook Mo Salah (Liverpool) schitteren.”

Zelf mikt Neymar dus op het allerhoogste, om zo de kater van 2014 (toen het in eigen land in de halve finale met 7-1 werd uitgeschakeld door Duitsland, red.) door te spoelen. “Ik ben meer ervaren nu en wijzer. Ik heb al veel ervaring opgedaan ondertussen, ook door de nederlaag in 2014. We zullen beter voorbereid zijn nu, want we weten nu hoe zo’n WK eraan toegaat. De Neymar van 2018 is beter dan die van 2014.”