Wordt Versluys alibi-voorzitter bij Oostende? “Jullie zullen wel zien, ik zeg ook geen neen tegen stadion van Anderlecht”

Marc Coucke met Bart Verlsuys in 2015 bij de werf van de nieuwe hoofdtribune. Toen leek hij al zijn opvolger aan het hoofd bij KVO aan te wijzen

Ze gaven het niet toe, maar bij KV Oostende voelden ze zich als geslagen honden toen Marc Coucke zijn vertrek naar Anderlecht aankondigde. Meteen waren er geruchten dat sportief directeur Luc Devroe op termijn mee zou verhuizen naar RSCA en dat er spelers zouden vertrekken. Coucke zelf counterde dat. Zijn vriend en bouwpromotor Bart Versluys wordt al genoemd als (alibi)-voorzitter. Jürgen Geril en Koen Van Uytvange

Op sociale media reageerden verschillende KVO-fans diep ontgoocheld. Coucke zelf probeerde hen gerust te stellen op de clubwebsite. “KV Oostende is de club van mijn hart. Ik ben er sinds mijn vijfde supporter en dat zal altijd zo blijven. We zullen er voor zorgen dat KV Oostende een weireldploegsje blijft. Zeker dankzij het sterke team dat ik heb uitgebouwd.”

Maar juridisch gezien kan Coucke geen twee voetbalclubs bezitten en dus werd al snel zijn vriend en bouwpromotor Bart Versluys naar voren geschoven als kandidaat-opvolger. Versluys is geen voetballiefhebber – een match uitzitten is soms een marteling voor hem – maar hij heeft zo’n goeie band met Coucke dat hij zijn kameraad bijna niets kan weigeren. Coucke steunde hem na een zwaar ongeval en investeerde mee in zijn bouwbedrijf, Versluys bouwde de nieuwe Oostendse tribune.

“Of ik kandidaat-voorzitter van Oostende ben?”, repliceerde Versluys ons gisteren. “Er is pas vrijdag een persconferentie, hé. En er moeten nog zaken besproken worden met Marc. Jullie zullen wel zien. Ik zeg ook geen neen tegen het bouwen van een nieuw stadion voor Anderlecht. Elk uitdagend project spreekt onze bouwgroep aan en we hebben al wat ervaring op dat gebied.”

Versluys zou dan wel een soort van alibi-voorzitter worden bij Oostende, met Coucke op de achtergrond. Het is een constructie die bijvoorbeeld Roland Duchatelet eerder toepaste bij Sint-Truiden. Marc Coucke kan Oostende ook niet zomaar in de steek laten, want hij staat bijvoorbeeld persoonlijk borg voor de lening voor de nieuwe tribune en de club heeft schulden aan hem.

“Voor alles bestaan oplossingen”, vervolgde Orlans. “We hebben al een structuur, 25 mensen aan personeel, 17 miljoen euro aan inkomsten. Wij zijn een gezonde club in eerste klasse en Coucke zal de schulden niet meteen terugeisen. Marc zal ons niet in de steek laten. Zonder hem zou KV Oostende er al niet meer zijn.”

